Con le gare di questa sera si è concluso il quadro degli ottavi di finale di Europa League: ecco i risultati delle gare delle 21.

Europa League, i risultati delle gare delle 21

Nella giornata di ieri e nel pomeriggio sono stati definiti i primi risultati per i quarti di finale di Europa League. L’Inter è l’unica italiana rimasta in corsa per la competizione, dopo la sconfitta odierna della Roma contro il Siviglia. In serata sono andate in scena Basilea-Francoforte e Wolverhampton-Olympiacos che hanno completato il quadro dei quarti di finale.

Wolverhampton-Olympiacos

Gli arancioni di Nuno Espirito Santo, hanno battuto 1-0 l’Olympiacos e hanno superato il turno dopo l’1-1 dell’andata. In rete l’obiettivo della Juventus, Raul Jimenez che al nono minuto ha messo a segno il calcio di rigore decisivo per le sorti della gara. I grechi si sono resi molte volte pericolosi, senza però, mai trovare la rete del pareggio e si sono dovuti arrendere alla somma del risultato tra andata e ritorno.

Basilea-Francoforte

Il clamoroso 0-3 dell’andata ha permesso agli svizzeri di Marcel Koller di passare ai quarti di finale con l’1-0 della gara odierna. Poche occasione reali nella gara odierna che hanno permesso all’81 di passare in vantaggio con il gol di capitan Frei.

Il quadro dei quarti di finale

Nei due giorni tedeschi di Europa League si è concluso il quadro dei quarti di finale.

Manchester United vs Copenhagen; Stadion Köln (lunedì)

Inter vs Bayer Leverkusen; Dusseldorf Arena (lunedì)

Shakhtar Donetsk vs Basilea; Arena AufSchalke (martedì)

Wolverhampton vs Siviglia; MSV Arena (martedì)

