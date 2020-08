City, Guardiola: “Benzema non è paragonabile a Messi”

City, Guardiola sul Real Madrid

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Real Madrid di Champions League:

Le parole di Guardiola

“L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Vedremo in campo due partite che non avranno nulla a che vedere. Giochiamo in casa, ma senza la nostra gente. Questo sport è fatto per avere i tifosi allo stadio.

I giocatori vogliono giocare con i tifosi sugli spalti e per loro, ma ora e nel prossimo futuro tutto quello che a noi piaceva . Questa è la realtà. Noi pensiamo prima alla salute che una cosa fondamentale.

Ogni situazione è diversa. In questa competizione si paga caro ogni errore, anche se a volte non puoi fare nulla se non inchinarti al tuo avversario. Siamo consapevoli che dobbiamo fare un ulteriore passo. Garcia? Non rinnoverà, ci ha comunicato che a fine stagione andrà via”.

Guardiola sul Real Madrid ed il Barcellona

“Sono un tifoso del Barcellona, ​​ma ho già giocato talmente tante volte contro il Reale. Adesso sono concentrato su quello che dobbiamo fare per portare a casa questa qualificazione che per noi sarebbe importantissima Benzema? È un calciatore straordinario, è tra gli attaccanti migliori che ci sono in giro. Ma è uno dei tanti se paragonato a Messi.”

