Cambio di proprietà nella Roma che è diventato ufficiale nella giornata di oggi. Il club giallorosso sogna in grande e i tifosi sperano che sia la volta buona per tornare ai vertici del calcio italiano. Quasi 600 milioni di euro per l’acquisto della Roma da parte del texano Friedkin. Intanto, la società sembra avere le idee chiare sul mercato tra entrata e uscita, ma non solo quello dei calciatori.

Roma, cambio proprietà: si parte con nuovo progetto

Dopo le ultime voci su un presunto ritorno di Francesco Totti nelle vesti di dirigente, spuntano altre clamorose notizie di mercato. Per ora Friedkin ha le idee chiare, voler tenere tutti i calciatori migliori per ripartire da loro. Confermatissimo mister Fonseca, mentre dopo l’addio di Petrachi come direttore sportivo, ora la società lavora per trovarne uno all’altezza del progetto che si vuole costruire. Si guarda addirittura in casa Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Totti può tornare in società

Roma, Friedkin sogna Paratici come nuovo direttore sportivo

Più che l’obiettivo, si tratta di un vero e proprio sogno. Il nuovo proprietario Friedkin, infatti, vorrebbe portare nella capitale Fabio Paratici della Juventus, per annunciarlo nel ruolo di nuovo direttore sportivo. L’addio del dirigente dalla Juve non è poi così difficile, dato i diversi scontri avuti negli ultimi mesi. Intanto la Roma sogna e spera di poter diventare presto regina del mercato.