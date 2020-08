La nuova proprietà in casa Roma ha già mosso i primi passi: l’obiettivo ora è innanzitutto trovare un direttore sportivo, il quale poi avrà un arduo compito.

Roma, 3 nomi per il ruolo di direttore sportivo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono 3 i nomi in ballo per ricoprire la carica di direttore sportivo dopo l’addio di Pallotta ed il cambio di proprietà. Innanzitutto, Gianluca Petrachi: il dirigente era stato allontanato proprio dall’ex proprietario dopo un litigio, ora è possibile pensare ad un riavvicinamento. L’altro candidato è Walter Sabatini: attualmente al Bologna, qualora accettasse tornerebbe in una piazza dove ha portato tantissimi talenti, vendendoli poi a peso d’oro. L’ultima opportunità è quella che porta a Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, che nella capitale ha scritto un pezzo di storia, con una lunga permanenza nel club. Chiunque sarà a sedersi alla scrivania di Trigoria, è possibile che possa avere poteri simili a quelli di un amministratore delegato.

Roma, ci sono 2 certezze con l’arrivo di Friedkin

La missione del nuovo dirigente sarà aiutare Friedkin a trattenere Zaniolo e Pellegrini. Fino a qualche tempo fa un obiettivo quasi impossibile, vista la crisi economica del club, ma adesso, coi nuovi capitali freschi dall’America, è praticamente scontato. Secondo Sky Sport, entrambi i gioiellini resteranno a Roma. Sarebbe infatti inopportuno per la nuova proprietà, presentarsi ai nuovi tifosi vendendo alcuni tra i calciatori più importanti.