Calciomercato Roma, la società è di Friedkin (UFFICIALE)

E’ stato trovato l’accordo per la cessione del club da Pallotta a Friedkin. La società giallorossa lo ha comunicato sul proprio sito con una nota ufficiale.

La Roma è di Friedkin. Addio Pallotta

La Roma ha un nuovo proprietario: si tratta dell’imprenditore statunitense Dan Friedkin. Queste le dichiarazioni del club capitolino sul proprio sito ufficiale: “AS Roma conferma che nella notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A e il Friedkin Group per la vendita del club.

L’AS Roma SPV cederà allo stesso Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione per la società”.

Dopo nove anni James Pallotta lascia la Roma

Entusiasta il nuovo proprietario del club, Dan Friedkin: “Tutti noi della Friedkin Group siamo contenti per essere entrati nella famiglia Roma, una squadra importante in Italia e nel mondo. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto quanto prima e di iniziare la nuova avventura con il club giallorosso“.

Il passaggio dovrebbe concretizzarsi entro la fine del mese di agosto. Ecco le dichiarazioni dell’ormai ex presidente Pallotta: “Sono certo che ho ceduto il club ad uno de gruppi più importanti americani, loro saranno importanti per il futuro della società. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del club”.