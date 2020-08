Calciomercato Parma, non più Lucarelli. Ecco il nuovo ds

Visto il possibile addio di Daniele Faggiano (dovrebbe accordarsi con il Genoa per diventare il nuovo amministratore delegato), i ducali sono alla ricerca del nuovo direttore sportivo.

Contatti con Carli. Ipotesi Lucarelli da scartare?

Il Parma si sta preparando per la prossima stagione 2020-2021. Prima di pensare al calciomercato e ai giocatori da vendere e acquistare, la dirigenza deve prima trovare un nuovo direttore sportivo. Già, perché molto probabilmente, Daniele Faggiano lascerà il club ducale prima della fine di agosto. E’ quasi fatta per il suo approdo al Genoa di Enrico Preziosi. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, il Parma sta discutendo con Marcello Carli che è stato da poco esonerato dal Cagliari (al suo posto è stato promosso Pierluigi Carta) di Tommaso Giulini ed è libero di accordarsi con altri club.

Non è ancora il momento di promozione per il team manager ed ex capitano gialloblu Alessandro Lucarelli, a meno che la società non scelga di farli lavorare in coppia.

Possibile ingresso di Fassone nel CEO del club?

Per ora si tratta di una voce: se gli arabi del ‘Al Mana group‘ decidessero di acquistare il Parma, il ruolo del CEO (amministratore delegato) verrebbe ricoperto dall’ex Milan e Napoli, Marco Fassone. L’ex dirigente rossonero potrebbe così tornare in Serie A dopo la pessima avventura con la gestione Yonghong alla guida dei ‘diavoli’.