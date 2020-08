Il calciomercato del Napoli si è impreziosito con il colpo più costoso dell’era De Laurentiis ma presto potrebbe regalare a Gennaro Gattuso nuovi innesti: per il centrocampo piace Jordan Veretout.

Calciomercato Napoli, Veretout in città

Il centrocampista della Roma si è dimostrato uno dei migliori della mediana giallorossa nella stagione attuale e imprescindibile per Fonseca. Non è partito per la trasferta in Germania per la gara contro il Siviglia di Europa League, lasciando le chiavi del centrocampo a Cristante e Diawara. Il francese ex Fiorentina ha alimentato le voci di mercato che lo vorrebbero in orbita Napoli con una visita a sorpresa in Campania. Oggi Veretout ha fatto prima visita alla Scuola Calcio Micri di Volla e poi ad una concessionaria di Salerno. Si è fermato anche con i tifosi, rilasciando foto e autografi.

Nessun incontro con la dirigenza azzurra

Piace al Napoli e non è un mistero e la visita in città fa pensare anche ad un incontro con la dirigenza partenopea che, però, non c’è stato. Il suo agente, Mario Giuffredi, segue da vicino anche gli interessi di molti “napoletani”, da Di Lorenzo e Mario Rui, passando per Elseid Hysaj, a testimonianza dell’ottimo rapporto con la società partenopea. Al momento, dunque, solo sondaggi di mercato del Napoli ma non è da escludere un tentativo nelle prossime settimane.

