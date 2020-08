Calciomercato Napoli, idea scambio di prestiti con Meret

Il Napoli sta valutando il futuro di Alex Meret: l’estremo difensore friulano potrebbe clamorosamente lasciare il club la prossima stagione.

Napoli, ecco Sirigu: scambio di prestiti con Meret

Era arrivato nell’estate del 2018 coi migliori auspici, salvo poi infortunarsi praticamente subito. Da allora il cammino del giovane è stato costellato di alti e bassi, tra grandi prestazioni e qualche errore di troppo. Con l’arrivo di Gattuso, l’ennesimo colpo di scena: il mister preferisce Ospina. Il punto d’incontro con la società è stato trovato nell’alternanza con il colombiano: una gara ciascuno, ma quelle importanti le gioca l’ex Arsenal. A partire dalla prossima contro il Barcellona. Una situazione che un portiere giovane come lui non può accettare. Così, come riferisce Sky Sport, si apre il sipario su un clamoroso scambio.

I dettagli dell’affare

Sirigu andrebbe quindi in Campania, a compiere il percorso inverso potrebbe essere Meret, che proprio Vagnati ha portato alla Spal per il biennio 2016-2018. Quella di Torino, per il portiere ex Udinese potrebbe essere la piazza giusta per ripartire dopo delle annate comunque positive a Napoli. L’idea c’è, ora si passerà a tutte le valutazioni del caso.