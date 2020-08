Calciomercato Napoli, doppio rinnovo in difesa: i dettagli

Dopo aver ufficializzato il colpo di calciomercato più importante della storia del Napoli, gli azzurri sono pronti a rinnovare il contratto di alcuni dei calciatori più importanti in rosa.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e Mario Rui rinnovano

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nelle ultime interviste ha spesso parlato del rinnovo di contratto di alcuni calciatori della rosa. In particolare sembra ad un passo, ormai, il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. I difensori, entrambi di scuderia Mario Giuffredi, sono prossimi al rinnovo. Il portoghese ex Roma e Di Lorenzo sono legati al Napoli con un contratto quinquennale, che li vedrà nella rosa degli azzurri fino al giugno 2025. Per Di Lorenzo è anche prevista l’opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, e dunque fino al 2026.

Le cifre

Per quanto riguarda le cifre, Mario Rui percepirà 2,5 milioni a stagione, mentre Di Lorenzo 2,8. Per entrambi i difensori non ci dovrebbe essere alcuna clausola rescissoria a far rischiare l’addio nei prossimi anni. Per il difensore in arrivo la scorsa stagione dall’Empoli, il rinnovo di contratto è un forte segnale per il futuro.

