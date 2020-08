Calciomercato Napoli, gli acquisti più costosi dell’intera storia azzurra (FOCUS CM24)

Calciomercato Napoli, i top acquisti di Aurelio De Laurentiis: in pole ci sono solo gli affari legati alla sua gestione

Il calciomercato del Napoli si è già infiammato con l’acquisto di Victor Osimhen, per riaprire un ciclo ad alti livelli in vista della prossima stagione. Sì, perché non è stata un’annata felice quella per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con il club che ha concluso il campionato di Serie A lontano dalle posizioni che era abituato ad occupare, da un po’ di anni a questa parte. La vittoria in Coppa Italia ha permesso alla squadra allenata da Gennaro Gattuso di trovare ancora l’Europa, accedendo ai gironi della prossima Europa League, in programma per l’annata 2021. Negli ultimi dieci anni il Napoli ha trovato sempre l’Europa, merito delle incredibili intuizioni sul calciomercato, che hanno portato la società azzurra ad affermarsi tra i top club in Italia. E lo stesso patron, Aurelio De Laurentiis, ha piazzato acquisti record, entrati di diritto nella storia del club. L’ultimo, Victor Osimhen, rappresenta il calciatore più costoso dell’intera storia del Napoli. Noi di Calciomercato24.com abbiamo voluto raccogliere tutti i colpi più cari dell’era ADL, che hanno segnato per sempre la storia del club azzurro.

Napoli, gli acquisti più costosi della storia del club: solo Aurelio De Laurentiis si è spinto a tanto, realizzando spesso dei capolavori sul mercato

Quella che segue, è la lista di tutti i top acquisti di Aurelio De Laurentiis. Gli affari più cari della storia del Napoli sono arrivati da quando il patron del club azzurro è giunto ai piedi del Vesuvio. Il nome in cima è quello di Victor Osimhen, ultima perla di calciomercato, con il suo cartellino che ha raggiunto l’incredibile costo elevato di 70 milioni di euro.

1) Victor Osimhen, 2020/2021

Dal Lille, per 70 milioni di euro.

2) Hirving Lozano, 2019/2020

Dal PSV Eindhoven, per 40 milioni di euro.

Valore attuale: 35 milioni di euro.

3) Gonzalo Higuain, 2013/2014

Dal Real Madrid, per 39 milioni di euro.

Venduto per 90 milioni di euro.

Valore attuale: 25 milioni di euro.

4) Kostas Manolas, 2019/2020

Dalla Roma, 36 milioni di euro.

Valore attuale: 35 milioni di euro.

5) Arkadiusz Milik, 2016/2017

Dall’Ajax, 32 milioni di euro.

Valore attuale: 40 milioni di euro.

6) Fabian Ruiz, 2018/2019

Dal Betis Siviglia, per 30 milioni di euro.

Valore attuale: 75 milioni di euro.

7) Alex Meret, 2018/2019

Dall’Udinese, 26 milioni di euro.

Valore attuale: 40 milioni di euro.

8) Simone Verdi, 2018/2019

Dal Bologna, 24,5 milioni di euro.

Venduto per 20 milioni di euro.

Valore attuale: 13 milioni di euro.

9) Nikola Maksimovic, 2017/2018

Dal Torino, per 21 milioni di euro.

Valore attuale: 13,5 milioni di euro.

10) Stanislav Lobotka, 2019/2020

Dal Celta Vigo, per 20 milioni di euro.

Valore attuale: 20 milioni di euro.

Napoli, da Higuain alla futura cessione di Fabian Ruiz: quanti affari per ADL

La cosa che salta più all’occhio è l’incredibile quantità di calciatori acquistati tra l’annata appena conclusa e quella precedente, con piena fiducia a Carlo Ancelotti prima e a Gattuso, con carta bianca sul calciomercato. Tralasciando l’affare Lozano, che non ha reso quanto le aspettative e restava fino a qualche settimana fa l’acquisto più costoso dell’intera storia del Napoli, il club azzurro si è sempre ritrovato in squadra un acquisti di cui si è poi raddoppiato il valore. E’ incredibile la plusvalenza piazzata con Gonzalo Higuain, tanto quanto è incredibile la futura rivendita che potrebbe trovare nelle cifre di un’eventuale cessione del giovanissimo Fabian Ruiz.

E, a saltare all’occhio, è un altro fattore. Anche quando il cartellino dei calciatori si è svalutato, il patron del Napoli è riuscito a trovare comunque una corposa cifra, nella cessione dei suoi perni. Ne è la prova, la cessione di Simone Verdi al Torino. Dopo un’annata deludente, ADL ha convinto Urbano Cairo a prelevarlo per una cifra vicinissima al costo d’acquisto e potrebbe succedere ancora con Hirving Lozano. Una capacità incredibile da parte di Aurelio De Laurentiis, aiutato dalle competenze dei suoi uomini di mercato, a fiutare gli affari ogniqualvolta piazza colpi così importanti. E Osimhen è solo l’ultimo – o il primo, per costi – tra tutti gli altri. Ma la storia, con le cifre di calciomercato che vanno sempre ad aumentare, potrebbe essere ancora cambiata.

Di: Simone Davino.