Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: c’è il sì del giocatore

Il Milan ha chiuso la stagione attuale con positività. I rossoneri si preparano alla prossima con entusiasmo. La squadra è tornata in Europa e dovrà affrontare il prossimo mese i preliminari d’Europa League per accedere alla fase a gironi. Piena fiducia in mister Stefano Pioli che ha svolto da gennaio un ottimo lavoro con la squadra. Vicine le conferme di tanti calciatori che sembravano ormai fatti fuori, come Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu. Intanto, la società guarda anche al mercato in entrata.

Milan, possibile ritorno a casa per Pessina

Matteo Pessina, centrocampista classe 1997, ha svolto una stagione incredibile con la maglia dell’Hellas Verona. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta, ha messo a segno 7 gol ed è pronto ad aumentare il livello. Tanti club su di lui in Serie A, tra cui il Napoli e soprattutto il Milan. Acquistato dai rossoneri nel 2015 dal Monza, quando non era nemmeno maggiorenne, Pessina poi ha cambiato tante maglie e fatto la giusta gavetta, fino ad arrivare alla consacrazione nella stagione attuale con il Verona. Ora però può tornare in rossonero.

Milan, Pessina ha detto sì: si cerca l’accordo con l’Atalanta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan, una volta venduto Pessina all’Atalanta, ha mentenuto la clausola del 50% sulla futura rivendita. Questo significa che il Milan potrebbe acquistare nuovamente il calciatore e pagarlo a metà prezzo. Infatti, l’offerta del Milan è di 6 milioni attuali (che sarebbe quindi 12 totali), mentre la Dea chiede 20. Parti ancora leggermente distanti, ma l’affare potrebbe chiudersi da un momento all’altro. C’è il sì convinto del giocatore che sogna di tornare a vestire quella maglia rossonera che tanto ha desiderato.