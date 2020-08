Calciomercato Milan, un altro grande ex vuole tornare: si tratta

Stagione a due facce quella del Milan, che dopo un avvio quasi disastroso è riuscita a riprendere la stagione con Stefano Pioli alla guida della squadra. Annata conclusa con positività, ora però si guarda già al futuro e alla prossima stagione, dove il Diavolo vuole tornare grande anche in Europa. Si ripartirà in anticipo rispetto a tutti, dato che i rossoneri dovranno affrontare i preliminari d’Europa League a settembre.

Milan, possibile un altro ritorno

La società è già a lavoro per il calciomercato della prossima stagione. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic (per cui si sta trattando per il rinnovo di contratto ormai vicinissimo), potrebbe arrivare un altro ritorno in rossonero. Si tratta di Bakayoko. L’ex centrocampista rossonero ha concluso la sua esperienza in Francia con il Monaco.

Milan, Bakayoko spinge per il ritorno

Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan e l’ha fatto capire in modo chiaro. Il colosso di centrocampo, classe 1994, ha concluso il suo anno con il Monaco ed è tornato al Chelsea, con cui ha un contratto fino al 2022. Non sarà rinnovato e sarà messo sul mercato, come richiesto da mister Frank Lampard. Intanto, il Milan ci pensa. Al momento i rossoneri però non mostrano un chiarissimo interesse, anche perché la richiesta è di 30 milioni di euro. Al momento Pioli punta forte si Bennacer e Kessié e solo in casa di una loro cessione potrà arrivare il rinforzo.