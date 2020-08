Calciomercato Milan, tre colpi per questa estate. La situazione

Il Milan sarebbe pronto ad acquistare tre calciatori per la prossima stagione 2020-2021. Due per la difesa e uno per il centrocampo.

Proposto Bailly, ma l’obiettivo numero uno è Milenkovic

Il Milan inizia a programmare la nuova stagione. Gazidis sa bene che dovrà rinforzare alcuni reparti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, si pensa a ringiovanire la rosa. Non possono bastare il rientro dal prestito di Pobega (buon campionato con il Pordenone) e di Pessina (altrettanto con l’Hellas Verona), secondo la ‘Gazzetta dello sport‘ gli obiettivi di mercato sono altri. A partire dalla difesa. Per il ritorno in Europa (anche se non dalla porta principale) si pensa a puntellare la fascia destra. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: Serge Aurier (Tottenham) e Denzel Dumfries (Psv).

Per prelevare l’ivoriano ci vogliono almeno 15 milioni di euro, Mourinho non si strapperebbe i capelli se dovesse perderlo. L’olandese ha sempre mandato messaggi d’amore ai rossoneri,la dirigenza apprezza e valuta. Anche se entrambi hanno un valore di mercato decisamente troppo alto. Per la zona centrale è stato proposto Eric Bailly del Manchester United, ma interessa ben poco. L’obiettivo è Nikola Mileknkovic della Fiorentina. Pioli lo conosce molto bene e sa che può fare il doppio ruolo (terzino destro).

Ritorno di fiamma per Bakayoko

Spunta l’idea di Florentino del Benfica. Sì, bravo e giovane, ma basterà al Milan come riserva di Kessie e Bennacer? Per questo si sta seriamente pensando al ritorno di Bakayoko che, in un anno con la maglia rossonera, ha convinto tutti ma che non è stato riscattato dal Chelsea nel 2018.