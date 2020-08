Vinto il ricorso al TAS, il Manchester City è libero di operare sul calciomercato e potrà partecipare anche alla prossima edizione della Champions League: è calda la situazione legata al futuro di Sergio Aguero.

Calciomercato Manchester City, via Aguero

I primi due acquisti per la stagione 2020/21 hanno riguardato attacco e la difesa. Ferran Torres e Nathan Aké sono stati già presentati e potrebbero ben presto essere raggiunti da un altro colpo da 90. Pep Guardiola, pare, avrebbe chiesto alla dirigenza del Manchester l’acquisto di Joao Felix, attaccante classe ’99 dell’Atletico Madrid, acquistato la scorsa stagione come il “nuovo Cristiano Ronaldo”. Secondo quanto riporta Don Balon, intanto, in casa City è iniziato il “terremto” Kun Aguero che vorrebbe lasciare la società dopo 9 stagioni.

Offerta choc per Joao Felix

E stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, sarebbe proprio il Kun la carta per arrivare a Joao Felix. Si parla di un affare da circa 120 milioni di euro e per questo i Cityzens sono pronti ad offrire il cartellino di Aguero più una cifra cash di 50 milioni di euro, per tentare di soddisfare le richieste dei Colchoneros. L’affare è molto complicato ma tanto dipenderà dalla volontà di Aguero che potrebbe tornare all’Atletico Madrid, il club che lo ha lanciato nel calcio europeo.

