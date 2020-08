Calciomercato Lazio, atteso David Silva: fumata bianca nel week-end

Calciomercato Lazio, il ‘sì’ di David Silva può arrivare nel week-end

E’ il colpo che infiammerebbe il calciomercato della Lazio e della Serie A, che porta il nome di David Silva. Ancora una volta con un vero e proprio capolavoro da parte di Igli Tare. Il ds della Lazio sarebbe pronto alla stretta finale per lo spagnolo, calciatore che finirà tra gli svincolati e senza il contratto dopo l’esperienza al Manchester City. Il numero 21 sarebbe ad un passo dai biancocelesti. E’ il colpo per Inzaghi e per tutto il popolo biancoceleste, con la Lazio che vuole farsi trovare pronta per la Champions League. Il fuoriclasse spagnolo andrà a disputare la Champions League di agosto, ancora una volta da protagonista nel club di Pep Guardiola, ma nel week-end potrebbe registrarsi un momento importante: è la stretta finale per il suo approdo alla Lazio.

Lazio, David Silva dopo la Champions League del Manchester City: Igli Tare è riuscito a prevalere sulle mega-offerte provenienti dagli USA

Stando a quello che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, la Serie A si prepara ad accogliere un nuovo campione e si tratta di David Silva. Il classe ’86 sarebbe ormai ad un passo dalla Lazio, club che attende il ‘sì’ definitivo. Lo spagnolo non ha voglia di chiudere la carriera lontano dall’Europa, perché è convinto di poter fare ancora bene. A 34 anni ha voglia di mettersi ancora in gioco per un anno o due, con la maglia della Lazio. Un colpo simile, i biancocelesti, lo avevano piazzato con Miroslav Klose, che ancora oggi ricorda di dovere tutto alla Lazio, per avergli permesso di chiudere una carriera gloriosa come la sua. E potrebbe essere così anche per David Silva, calciatore dalle indiscutibili qualità, pronto a far sognare i tifosi biancocelesti.