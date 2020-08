Calciomercato Juventus, la verità dell’agente di Jorginho

Il procuratore del centrocampista, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha svelato tutto sulla trattativa con la Juventus, o presunta tale…

Juve, la trattativa Jorginho

Si sa, il regista del Chelsea è uno dei pupilli di Maurizio Sarri, che lo adora dai tempi di Napoli. A Londra hanno consolidato il loro rapporto, arrivando anche a vincere insieme l’Europa League e secondo molti, le loro strade potrebbero tornare a incrociarsi in Piemonte. Tuttavia, stando almeno alle parole dell’agente del calciatore, mancano ancora molti tasselli a questo mosaico. Anzi, forse nemmeno lo stucco è pronto, visto che non ci sarebbero stati contatti né con Paratici né con lo stesso tecnico toscano.

Le parole di Joao Santos

Ecco quanto dichiarato dal manager brasiliano: “Sarri non ha mai contattato Jorginho per proporgli di andare alla Juventus. Se ne scrive sui giornali, lo so, ma non c’è stata alcuna chiamata con con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici. Quando le dirigenze dei due club troveranno un accordo, se lo troveranno, solo in quel caso potrò allora parlare di quelle che saranno le carte sul tavolo. Ovvio che dopo 5 anni, tra Sarri e Jorgi c’è un rapporto e sarebbe da ipocrita negarlo. Ma vorrei ricordare a tutti che Jorginho ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea.