Calciomercato Inter, Sanchez fino al 2023: l’acquisto ora è UFFICIALE

Calciomercato Inter, ecco Sanchez: ora l’acquisto è ufficiale

E’ stata tra le voci più discusse di questo calciomercato un po’ anomalo, e riguarda l’Inter e il nome di Alexis Sanchez. Per il cileno si è mosso in prima linea l’amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, che non ne ha voluto sapere di privarsene in occasione dell’Europa League. L’assist è stato offerto dal Manchester United, che lo ha lasciato partire a costo zero, al contrario di quanto accaduto con Chris Smalling. Sì, perché mentre l’Inter è riuscita in un modo o nell’altro ad accaparrarsi il cartellino del calciatore ex Barcellona e ora anche Manchester United, non è stato lo stesso per il difensore della Roma, costretto a dire addio al club giallorosso in anticipo.

Inter, il comunicato ufficiale su Alexis Sanchez

E’ cosa fatta, ora è anche ufficiale: Alexis Sanchez è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. A dare la notizia è lo stesso club nerazzurro che, in un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver prelevato il cartellino in maniera definitiva. Nessun prestito, come si era vociferato nei giorni scorsi, al contrario. Un acquisto a parametro zero, che permetterà all’Inter di utilizzarlo sin da subito per le sfide di Europa League (il calciatore era in campo pure contro il Getafe). Di seguito, il comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Inter, qualche istante fa: “FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023″.