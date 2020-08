Calciomercato Inter, attaccante sempre più distante: rinnovo vicino

L’Inter prosegue il suo percorso in Europa League ma non lascia il calciomercato. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per portare ad Antonio Conte una rosa migliore di quella attuale.

Calciomercato Inter, Aubameyang rinnova con l’Arsenal

In casa Inter c’è da valutare il futuro di Lautaro Martinez che piace al Barcellona. I blaugrana non hanno esercitato l’opzione della clausola rescissoria ma nei prossimi mesi potrebbero decidere di affondare il colpo, andando a trattare direttamente con l’Inter. I nerazzurri non intendono lasciar partire il numero 10 e potrebbero chiedere anche più dei 111 milioni della clausola rescissoria. In caso di addio, però, l’Inter non si farà trovare impreparata. Tutt’altro. La dirigenza ha messo gli occhi su Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal che da tempo piace ad Antonio Conte. Se qualche mese fa sembrava, però, vicino l’addio ai Gunners, da qualche settimana l’affare si è complicato perché il gabonese ex Borussia Dortmund potrebbe rinnovare.

Rinnovo fino al 2023

Seocondo il Daily Telegraph, l’Arsenal si è attivato con una proposta di rinnovo per l’attaccante, che sembra vicino ad accettare. Il club inglese ha proposto un rinnovo fino al 2023 al giocatore africano. Il contratto del classe 1989 scade nel 2021: i ‘Gunners’ avrebbero proposto dunque un rinnovo biennale e sembra filtrare grande ottimismo. Assoluto protagonista nella vittoria della FA Cup, Aubameyang riveste un ruolo chiave per Mikel Arteta, che sta spingendo molto per una sua permanenza.

