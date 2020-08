Antonio Conte non è detto che possa restare sulla panchina neroazzurra anche per la prossima stagione. La dirigenza, a partire dal presidente Zhang, sta valutando la sua posizione. Prima però bisogna vedere il cammino della squadra in Europa League.

Conte verso l’esonero? Intanto si vola ai quarti di finale

Sta facendo molto discutere la questione Antonio Conte prossimo all’esonero. Al club non sono piaciute le sue ultime dichiarazioni, specie quelle dopo la fine della partita vinta contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato. La società valuterà nei prossimi giorni, massimo tra qualche settimana perché la stagione dell’Inter non è affatto conclusa. Ieri la grande vittoria a Gelsenkirchen contro il Getafe per 2-0 (reti di Lukaku ed Eriksen). Si rigioca lunedì per i quarti di finale di Europa League in programma a Dusseldorf.

Ritornando allo sfogo dell’allenatore salentino dopo la gara contro i bergamaschi, anche Marotta, ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ha dichiarato: “Il tecnico sul progetto che ha con l’Inter è molto esplicito. Il suo sfogo? Alcune dinamiche fanno parte del gioco“.

Lunedì l’incontro con Zhang, risultato? Continuare il progetto triennale con il club

L’ex ct della nazionale azzurra non ha avuto ancora un dialogo con l’ad della società. Ha parlato solo con il presidente Zhang lunedì. L’idea è quella di continuare ad allenare i neroazzurri e di assumere più potere (anche per quanto riguarda il calciomercato).