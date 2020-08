Calciomercato Genoa, il prossimo allenatore può arrivare dalla B

Non è chiaro ancora se la dirigenza rossoblu confermi l’attuale tecnico Davide Nicola. Quest’ultimo ha salvato il Genoa all’ultima giornata di campionato battendo l’Hellas Verona per 3-0.

Italiano è il nuovo nome per la panchina dei grifoni

Vincenzo Italiano potrebbe fare, molto presto, il grande salto in Serie A. L’ex centrocampista del Padova sta disputando un ottimo campionato con lo Spezia in cadetteria. La squadra bianconera sabato affronterà il Chievo Verona nella semifinale dei play off per poter accedere nella massima serie. Il suo nome è nel taccuino del presidente Enrico Preziosi che sta pensando a lui come prossimo allenatore del Genoa. Va considerato che se dovesse approdare in Serie A con la sua squadra non è detto che possa rimanere e giocarsi le sue chance con lo Spezia. Intanto è lui, rispetto ad altri candidati, quello più vicino alla panchina dei grifoni.

Per il momento l’allenatore di Karlsruhe si sta concentrando solo sulla prossima partita dei suoi ragazzi.

La carriera di Italiano come allenatore

La sua carriera da manager inizia nel 2014 quando assume il ruolo di vice allenatore del Venezia. Successivamente ha diretto gli allievi della Luparense San Paolo e i dilettanti del Vigontina. Nel 2017-2018 allena in D l’Arzignano Valchiampo dove vince i play-off. L’anno successivo va al Trapani in C, portando i siciliani in B. Poi la chiamata dello Spezia dove sta facendo molto bene.