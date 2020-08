Calciomercato Genoa, idea Giovinco: può tornare in Serie A

Genoa, colpo per ambire in grande: Sebastian Giovinco

Si è salvato il Genoa e adesso toccherà fare sul serio per evitare altre stagioni come quella attuale. E’ sul calciomercato che interverrà la società rossoblu, per non incappare nuovamente nel discorso salvezza nell’anno che verrà. Al di là delle cessioni poi arrivate, Preziosi non si è mai tirato indietro nell’acquistare calciatori e, ogni anno, arrivano nuovi calciatori a dare manforte al club ligure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, infortunio Insigne: le condizioni in vista di Barcellona

Genoa, ritorna in Italia la formica atomica: è la nuova/vecchia suggestione di calciomercato

Stando a quelle che sono le voci odierne legate al calciomercato del Genoa, ci potrebbe essere il ritorno in Serie A di Sebastian Giovinco. La formica atomica sembra essere stufa di quella che è la vita calcistica lontana dal proprio paese. Un vero e proprio ritorno in Europa quello che sarebbe per lui, dopo le esperienze prima negli USA in cui è diventato praticamente una star storica della Major League Soccer e poi in Arabia Saudita. Ora però vuole tornare ad avvicinarsi al suo Paese, con il ritorno in Serie A e al Genoa che sembra una pista concreta. A riportare la notizia, sono i colleghi di Fantacalcio.it, con Daniele Faggiano pronto a portarlo a Genova, dopo averlo seguito per tanto tempo con la cravatta cromata dei colori del Parma. Ormai è davvero ad un passo il suo approdo in rossoblu.