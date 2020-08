Calciomercato Fiorentina, ecco Belotti o il bomber ex Milan

La dirigenza viola pensa al calciomercato. L’obiettivo primario è quello di rinforzare il reparto offensivo con un centravanti top.

Belotti o Piatek per l’attacco dei viola

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ Rocco Commisso vuole regalare a Beppe Iachini un bomber per risolvere tutti i problemi in attacco della Fiorentina. Ed è per questo che a Firenze si fanno i nomi di Piatek e Belotti. La dirigenza viola prenderà uno dei due. Il centravanti granata è da anni nel mirino dei viola, anche da quando c’erano i Della Valle. La punta dell’Herta Berlino è sulla lista dei desideri del tecnico di Ascoli Piceno. Potrebbe riformare quella coppia che si è vista solo per sei mesi al Genoa con Kouame. L’idea di ritornare in Italia non dispiace al polacco. Per quanto riguarda la questione economica è molto più facile virare sull’ex Milan che sul ‘Gallo‘.

Il Torino ha sempre sparato cifre altre per il nazionale azzurro. Non più 90 milioni di euro, sia chiaro, ma a 50 milioni si può iniziare a ragionare. Cifre che spaventano, ma non scoraggiano la dirigenza fiorentina visto che è necessario fare uno sforzo economico per il reparto offensivo.

Se dovessero sfumare entrambi, occhi su Mandzukic e Thuram jr

La Fiorentina ha già il ‘Piano C‘ e addirittura ‘D‘. Il nome di Mario Mandzukic (raccomandato da Franck Ribery) non dispiacerebbe alla piazza. Ma anche il figlio dell’ex difensore Lilian Thuram può essere una valida alternativa. Marcus gioca anche lui in Germania nel Borussia M’gladbach e ha sbalordito tutti per la sue tecnica e forza.