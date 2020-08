Calciomercato Atalanta, pronto il doppio colpo “Bo”

La stagione dei neroazzurri di Gian Piero Gasperini non è ancora conclusa. Si continua a inseguire il sogno della Champions League. Il 12 agosto parte la sfida al Paris Saint Germain. Con un occhio al calciomercato.

Ritorno del figliol prodigo Bonaventura?

L’obiettivo dei Percassi è di non cambiare molto la rosa dell’Atalanta. Ma se dovessero esserci delle buone occasioni perché non sfruttarle? Mentre la squadra è impegnata ad allenarsi in vista dell’importante sfida di Champions League contro il Psg, la dirigenza sta lavorando per costruire la squadra della prossima stagione. Senza strafare: un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Tamezè è ritornato al Nizza, il suo posto verrà preso quasi sicuramente da Pessina che è stato uno dei migliori dell’Hellas Verona in questa stagione.Per il reparto offensivo arrivano conferme per il talento del Sassuolo, Jeremie Boga. Ma i neroazzurri non sono gli unici a seguire il calciatore, il Napoli lo osserva da molto tempo.

Secondo ‘TuttoSport‘ i partenopei avrebbero offerto 25 milioni di euro, peccato che dalla Romagna ne vogliano almeno 15 in più. Occhio allo svincolato Bonaventura. Per lui potrebbe essere un gradito ritorno, ma ci sono dubbi dal punto di vista tecnico (somiglia molto a Pasalic, Malinovskyi e Gomez).

In difesa il sogno è Izzo, ma si punterà il colpo dal Belgio o Olanda

Gasp ha a disposizione solo 5 centrali, ne mancherebbe un altro. Izzo farebbe molto comodo, ma è impensabile che la dirigenza bergamasca possa spendere 30 milioni di euro (richiesti da Cairo). E’ molto più facile che si peschi in Belgio o in Olanda per effettuare il gran colpo.