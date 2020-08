Udinese: Gotti andrà via, ecco il nuovo allenatore

Colpo di scena all’Udinese. Luca Gotti sembra non intenzionato a restare in panchina. La scelta del tecnico è quella di andar via o fare ancora il secondo.

Udinese: Gotti via, arriva uno tra Maran e Semplici

L’Udinese non ripartirà da Gotti. Oggi arriverà anche l’annuncio. Tecnico e club si sono dati appuntamento nella giornata odierna per decidere il futuro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento, le posizioni sono distanti. Ed è curioso che il motivo per cui ieri sera il tecnico e la società si sono lasciati distanti.

Era stato appianata la divergenza sulle cessioni. Gotti aveva fatto notare come le (probabili) cessioni di Rodrigo de Paul, Seko Fofana e Jens Stryger Larsen avrebbero dovuto portare a inserimenti di calciatori prointi.

Superata questa fase e rassicurato sul fatto che l’Udinese farà una buona campagna acquisti, le pretese economiche del tecnico non sembrano esser state soddisfatte. Dopo gli incontri dei giorni scorsi le parti si sono confrontate telefonicamente e non hanno trovato intesa per questo si scaldano Maran e Semplici.

Udinese: due nomi in corsa

A meno di sorprese, dunque, dovrebbe essere uno tra Leonardo Semplici e Rolando Maran il nuovo allenatore. Entrambi reduci da esoneri in Serie A (Spal e Cagliari), hanno nella voglia di rivalsa dopo l’ultima stagione.

L’Udinese, dopo la retrocessione del Watford nella B inglese, è ora una priorità per i Pozzo. Se Gotti dovesse rifiutare la proposta del club (o se il club non ritenesse necessario alzare la propria), allora uno dei due arriverà in panchina.

