Uno dei maggiori protagonisti della stagione della Juventus è stato Wojcech Szczesny: il portiere bianconero ha fatto il punto della situazione sul campionato appena concluso e sulla sfida al Lione in Champions League.

Juventus-Lione, Szczesny promette battaglia

Il portiere della Juventus ha vinto anche il premio di miglior portiere della Serie A: ai microfoni di Sky Sport ha parlato del nono scudetto consecutivo e della sfida al Lione in Champions League.

“Abbiamo sofferto, qualcuno ha sottovalutato la nostra vittoria ma vincere non è mai facile, soprattutto quando ne metti insieme 9 di fila. Il premio di miglior portiere mi dà soddisfazione ma per me i premi individuali non sono importanti, contano quelli di gruppo. Abbiamo vinto uno scudetto difficile, il campionato è stato molto strano”.

Lione? “Siamo pronti e come l’anno scorso contro l’Atletico vogliamo ribaltare il risultato. Ce l’abbiamo fatta un anno fa, ce la faremo anche quest’anno. Ronaldo fa sempre la differenza in queste partite. Non sarà difficile trovare motivazioni, ci giochiamo un obiettivo importante. Non siamo stati perfetti nelle ultime settimane ma è normale, la cosa importante è aver vinto lo scudetto. Siamo concentrati sul Lione, sono in forma, li abbiamo visti bene ma abbiamo chiaro il nostor obiettivo“.

Szczesny chiede uno sforzo ai suoi compagni

Cosa serve per passare? “Dobbiamo ritrovare le energie, senza i tifosi è più difficile ma troveremo lo spirito giusto. Non sappiamo in che condizioni saranno le varie squadre, i campionati sono andati in modo diverso per tutti. Vogliamo far gioire i nostri tifosi“.

