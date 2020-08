Juventus, infortunio Dybala: le ultime sull’infortunio in vista del Lione

Juventus, Dybala ci sarà contro il Lione? E’ questa la domanda che continua a circolare a Torino in queste ultime ore.

Juve, Dybala in campo in Champions League: le ultime sulle sue condizioni

Tiene ancora banco in casa Juventus l’infortunio di Paulo Dybala. Il calciatore aveva saltato l’ultima uscita in campionato per un elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Lo stop, ovviamente, tiene in apprensione Maurizio Sarri, in vista della fondamentale sfida di venerdì sera contro il Lione.

La partita, infatti, sarà valida per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. L’argentino si è fatto male proprio nel finale di campionato mettendo in discussione la sua presenza in Europa.

Rinunciare a lui per la Juve significherebbe andare in campo senza una risorsa importante, visto che proprio in questi giorni la Joya si è laureato MVP della nostra Serie A.

Juventus: le ultime sull’infortunio di Dybala

In queste ore, tuttavia, è arrivata qualche novità confortante dall’ultima seduta della Juventus come riportato da Fantacalcio.it.

A Torino, infatti, sembrerebbe filtrare un cauto ottimismo circa le condizioni di Paulo Dybala. Sembrerebbe che il calciatore possa recueprare, almeno per la panchina, contro il Lione. Il recente allenamento differenziato era ampiamente programmato per la Joya, oggi potrebbe cominciare a forzare i tempi e tornare in gruppo. In caso di ok dallo staff medico, l’argentino completerebbe il tridente con Ronaldo e Bernardeschi per superare il Lione che, ricordiamo, ha battuto i bianconeri all’andata.

