E’ iniziato l’ottavo di finale di Europa League dell‘Inter. La squadra di Antonio Conte sta affrontando gli spagnoli del Getafe che hanno concluso la Liga classificandosi all’ottavo posto.

La sintesi di Inter-Getafe

L‘Inter non è partita benissimo contro il Getafe. Al secondo minuto il capitano Samir Handanovic ha compiuto una grande parata su un colpo di testa di Maksimovic. Al diciottesimo ci prova lo spagnolo Mata, ma Bastoni è molto bravo a chiudere. Al 25′ si vede l’Inter: Lautaro Martinez penetra in area, tiro in diagonale basso sul secondo palo ma Soria è bravissimo a negare il gol del vantaggio. Due minuti più tardi è ancora sfida tra l’argentino e Soria, a vincerla è quest’ultimo. Al 33′ Lukaku porta in vantaggio l’Inter: bellissimo assist di Bastoni che con un lancio lungo serve il belga che, con un sinistro micidiale, la mette nell’angolino alla sinistra del portiere. E’ 1-0. Nel secondo tempo Barella e D’Ambrosio sfiorano il possibile 2-0.

(www.gettyimages.it)

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

GETAFE (4-5-1): Sorìa; Suarez, Djené, Etxeita, M. Olivera; Nyom, Maksimovic (56′ Angel), Arambarri, Timor, Cucurella; Mata. All. Bordalas

GOL : 33′ Lukaku (I)