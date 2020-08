Inter-Getafe, Lukaku: “Pensiamo alla prossima. Conte è un grandissimo”

Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ subito dopo la vittoria della sua squadra contro il Getafe negli ottavi di Europa League.

Le parole di Lukaku dopo Inter-Getafe

“Era una partita difficile contro una squadra aggressiva, abbiamo fatto bene, anche la difesa. Sono contento di aver fatto gol, è stato bravissimo anche Eriksen per il gol del raddoppio. Penso alla prossima partita per vincere e continuare a lavorare per la squadra. Sono molto soddisfatto per la vittoria di oggi. Conte? E’ importante perché con lui stiamo facendo bene, la squadra cresce. Ci trasmette grande mentalità e vogliamo migliorare ogni giorno”.

