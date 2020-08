A pochi minuti dal match che vedrà i neroazzurri sfidare il Getafe nella gara valevole per gli ottavi di finale di Europa League è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta.

Le parole di Marotta prima di Inter-Getafe

Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del fischio d’inizio tra Inter e Getafe: “ Devo dire che sabato si è concluso un capito lo importante come quello del campionato. Una Serie A anomala. Oggi se ne riapre un altro quello di Europa League, competizione che partecipiamo con grande spirito, speriamo di vincerla. Bisogna rispettare le linee guida che la società ci ha dato. Non mi sono preparato (ride). Sono concentrato come gli altri per questa serata importante. Ieri Conte ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita e ci atteniamo a quello che ha detto lui. Chi sta nel mondo del calcio sa che queste dinamiche fanno parte in questo ambiente. In questo momento è importante essere concentrati per il match di questa sera contro il Getafe che può essere importante per il futuro dell’Inter. Credo che tutte le componenti della società che ieri ha avuto un colloquio con il tecnico, mirano a raggiungere gli obiettivi comuni, quello di avere più soddisfazioni possibili. Argomenti di Conte? Onestamente non rispondo, però stiamo affrontando un processo di crescita che fa a capo ad un circolo nuovo. Queste dinamiche fanno parte di questa crescita, continuo a ripeterlo. Siamo felici, ma non vogliamo accontentarci cercando di raggiungere altri obiettivi. Sanchez? Siamo molto contenti del suo acquisto, puntiamo su di lui nel futuro. Domani daremo l’ufficialità, stara con noi per tre stagioni”.

