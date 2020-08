Inter-Getafe 1-0, grandissimo gol di Romelu Lukaku (VIDEO)

L’Inter si porta in vantaggio al minuto numero 33′ con Romelu Lukaku. Il difensore neroazzurro, Alessandro Bastoni, da centrocampo serve con un lungo lancio il nazionale belga che entra in area di rigore spagnola, si sbarazza del difensore Etxeita e con un sinistro micidiale non lascia scampo al portiere Soria. Pallone indirizzato alla sinistra dell’estremo difensore che nulla può. E’ 1-0 Inter per la gioia di Antonio Conte che deve resistere ancora per un’ora per poter vincere la partita e volare ai quarti di finale di Europa League.

