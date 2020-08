Roma, Fonseca: “Zaniolo c’è, Ibanez pronto a sostituire Smalling”

La Roma ha concluso il campionato di Serie A al quinto posto. La prima stagione di mister Paulo Fonseca fatta di alti e bassi, ma che in fin dei conti, calcolando i numerosi e continui infortuni importanti, è andata in maniera positiva. Inoltre, con i vari problemi societari ed economici, la squadra è impegnata ancora nell’Europa League, dove affronterà il Siviglia negli ottavi di finale.

Europa League, la Roma affronta il Siviglia

La partita tra Roma e Siviglia si giocherà domani, alle ore 18.55. Niente andata e ritorno, gara secca per approdare ai quarti di finale. Intanto, nella giornata di oggi, è intervenuto in conferenza stampa mister Fonseca, che ha parlato di alcune assenze anche importanti.

Roma, le parole di Fonseca

Tante assenze nella Roma di Fonseca, che perde diversi calciatori per la fase finale dell’Europa League. Il tecnico portoghese sarà costretto a scegliere tra Pellegrini e Cristante nel ruolo di play di centrocampo. Inoltre, ha dato il via libera per Nicolò Zaniolo. Il calciatore è in ottima forma ed è pronto per giocare dall’inizio, ancora qualche dubbio, invece, per Pellegrini. Poi è tornato a parlare sull’assenza pesante di Smalling. Non è stato raggiunto l’accordo tra Manchester United e Roma per estendere fino a fine stagione il prestito del difensore inglese. Dunque al suo posto spazio al giovane Ibanez. Per Fonseca il calciatore è pronto a prendere in mano la difesa.