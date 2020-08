Calciomercato Udinese, esonero Gotti: è corsa a due per la panchina

Grande stagione quella di Luca Gotti alla guida dell’Udinese. L’allenatore è riuscito nell’obiettivo di salvare la squadra friulana a fine stagione. Il club dei Pozzo resta in Serie A ed è soprattutto merito dell’allenatore in seconda che alla sua prima avventura da primo ha fatto un ottimo lavoro, in particolare sulla fase difensiva, dove Musso è risultato a fine stagione il portiere con più imbattibilità in campionato (14) e con la consacrazione di Rodrigo De Paul nel ruolo di mezz’ala. Ora però per lui può arrivare l’esonero.

Udinese, dopo la salvezza può arrivare l’esonero di Gotti

L’allenatore si è incontrato nella giornata di oggi con l’Udinese per capire quale sarà il futuro di entrambi. Possibile però che alla fine le parti andranno verso una separazione. Nelle ultime ore, dopo alcune voci sull’esonero, sono arrivati aggiornamenti riguardo una possibile conferma ulteriore per Gotti per la prossima stagione.

Udinese, esonero Gotti: è corsa a due per la panchina, Maran o Semplici

Cambio di panchina per l’Udinese che diventa sempre più probabile. Intanto, con l’esonero di Luca Gotti, sono due i nomi in pole per sostituirlo. Si tratta di due allenatori che in questa stagione di Serie A hanno subito l’esonero: Leonardo Semplici ex SPAL e Rolando Maran ex Cagliari.