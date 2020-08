Calciomercato Udinese, ecco l’allenatore della prossima stagione

E’ notizia di pochi minuti fa, l’Udinese di Pozzo ha deciso chi sarà alla guida tecnica della sua squadra per la prossima stagione 2020-2021.

Confermato Gotti. Si va avanti con il tecnico rivelazione

L’Udinese ha deciso: a guidare i bianconeri per la prossima stagione ci sarà ancora Luca Gotti. L’ex collaboratore tecnico di Maurizio Sarri (quando allenava al Chelsea) è stato confermato dal patron Giampaolo Pozzo. Quindi niente da fare per Leonardo Semplici che sperava di prendere il suo posto, dopo l’avventura finita non molto bene con la Spal. E’ stato apprezzato il buon lavoro del manager friuliano: da quando è subentrato all’esonerato Igor Tudor è riuscito a risollevare la squadra che si trovava in zona retrocessione fino a farla arrivare in una posizione di classifica tranquilla, salvandola a poche giornate dalla fine.

Inoltre ha valorizzato alcuni giocatori come De Paul, Fofana (che ora sono richiesti da top club europei) e tanti altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, De Paul si candida: addio dall’Udinese, il suo commiato

E pensare che Gotti voleva continuare a fare il vice…

Assunto il primo novembre al posto dell’ex difensore della Juventus, ha esordito due giorni dopo contro il Genoa fuori casa debuttando così in Serie A. Risultato finale? 3-1 per l’Udinese. Nelle interviste post partita ha sempre dichiarato di voler ritornare a svolgere il ruolo di vice allenatore, nell’attesa e nella speranza che la dirigenza trovasse il nuovo tecnico. Nei mesi successivi Pozzo lo ha convinto a rimanere sulla panchina dei friuliani.