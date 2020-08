Calciomercato: per Sancho proni 120 milioni

Offerta da paura. Il colpo di mercato dell’estate potrebbe essere Jadon Sancho, 20enne centrocampista del Borussia Dortmund.

Calciomercato Manchester United: arriva Sancho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra e confermate da Gazzetta, la stella inglese potrebbe presto tornare in Premier League.

L’esterno, infatti, era partito dal City e ora potrebbe tornare allo United per una cifra incredibile: 120 milioni di euro il costo del cartellino. Lo stipendio è da capogiro: 340 mila sterline lorde la settimana che a fine anno fanno 17,68 milioni di pound l’anno, ovvero 19,61 milioni di euro, tasse comprese.

Di questi milioni, inoltre, 16,6 finiranno nelle casse del Manchester City, in base ad una clausola stabilita sul contratto del trasferimento del calciatore al Borussia nel 2017.

United: attacco da sogno

Nel corso della prossima stagione Ole Solskjaer sarà invidiato da mezzo mondo per l’attacco che comprenderà: Sancho a destra, Martial al centro, Rashford a sinistra. Alle loro spalle la stella Bruno Fernandes. Dietro di loro il solito Paul Pogba.

Come detto, Sancho torna a Manchester, ma su un’altra sponda. Nel 2017 il ragazzo londinese lasciò infatti il City. In questi tre anni in Bundes si è consacrato con il BVB grazie a 99 partite e 34 reti. Un filotto incredibile per il giovane inglese che torna in patria, ora da re.

