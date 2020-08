Il calciomercato del Napoli è entrato sempre più nel vivo nelle ultime settimane: dopo l’acquisto di Osimhen è tempo di pensare alle possibili cessioni, con Allan, Milik e Koulibaly i possibili partenti.

Calciomercato Napoli, Guardiola molla Koulibaly

“Certo che mi dispiacerebbe perderlo, però arriva un momento in cui bisogna per forza di cose separarsi ma 90 milioni sul mio tavolo non ci sono”. Erano state queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese interessa a tutti i top club d’Europa ma ancora nessuno si è spinto verso le soglia dei 90 milioni per strapparlo agli azzurri. Il Manchester City di Pep Guardiola, nelle ultime settimane, ha cercato di affondare il colpo, salvo poi soffermarsi sull’acquisto di Nathan Aké, difensore del Bournemouth, appena retrocesso in serie cadetta.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Le parole di Aké

Poche ore fa i Cityzens hanno ufficializzato l’acquisto di Nathan Aké per 45 milioni di euro, la metà di quanto il Napoli chiedeva, e chiede, per Koulibaly. Ha firmato un contratto quinquennale.

“Venire qui è un sogno per me. Questo club è pieno di giocatori di livello mondiale. Ovunque guardi in questa squadra ci sono grandi nomi con un curriculum internazionale. Pep è un manager ammirato in tutto il mondo, ciò che ha fatto nel gioco parla da solo. Il successo che ha avuto è incredibile e lo stile di calcio che gioca mi piace molto. So che dovrò lavorare sodo per entrare nel suo scacchiere, ma sono venuto per questo. Farò tutto il possibile per avere un impatto e aiutare la squadra a vincere”.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, Chiellini e Bonucci fanno fuori Sarri: ecco il sostituto

Calciomercato Inter, l’addio di Conte dipende da più fattori