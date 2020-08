Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole un azzurro

Napoli, vivrà la partita di Champions League da osservato speciale. Il Barcellona, prossimo avversario degli azzurri in Europa, vorrebbe pescare nel Napoli.

Calciomercato Calcio Napoli, Fabian Ruiz piace al Barcellona

Sarà una serata speciale per Fabian Ruiz. Lui e il Napoli vogliono fare la storia, ma il calciatore insegue anche un altro sogno

Il club spagnolo, infatti, sarebbe stato già nel suo destino se solo Aurelio De Laurentiis ne avesse voluto trattare la cessione. Lo scorso anno, infatti, il presidente azzurro aveva rifiutato di aprire una trattativa coni catalani come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Josep Bartomeu, il presidente del Barça, aveva pronta anche l’offerta: 70 milioni di euro per riportare in patria il talento sbocciato in Under 21. Ma il numero uno azzurro di milioni ne avrebbe voluto da 100 milioni in su. Cifra che il club catalano ha ritenuto fuori mercato e che aveva allontanato gli spagnoli. Ma non è escluso che Bartomeu ritorni alla carica nei prossimi mesi.

Occhio Napoli, Ruiz può finire in Liga nel 2020?

Le indiscrezioni di mercato per fortuna non hanno turbato il calciatore. Con Gattuso, infatti, Fabian Ruiz cresce a dismisura, le sue qualità cominciano a incantare tanti. Per questo motivo, prima di qualsiasi offerta, De Laurentiis ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di contattare il manager del centrocampista. In ballo c’è un rinnovo fino al 2025. Il contratto attuale ha scadenza 2023.

