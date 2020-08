Il Milan ha lasciato Marco Giampaolo ad inizio della scorsa stagione. Un’avventura breve per l’ex allenatore della Sampdoria che non è riuscito a dire la sua nella sua piccola parentesi in rossonero. Al suo posto Stefano Pioli, che si è meritato la conferma della società in queste ultime settimane. Intanto, la società ora dovrà occuparsi di alcune questioni legare al suo ex allenatore che è pronto a ripartire da una nuova panchina.

Milan, Giampaolo in sede per la risoluzione del contratto

Marco Giampaolo, la scorsa estate, aveva firmato un contratto biennale con il Milan fino al 2021 con opzione per il terzo anno. Il tecnico aveva fatto vedere grandi cose alla Sampdoria e si era meritato il grande salto al Milan. Le aspettative però non sono state rispettate e i rossoneri hanno deciso di chiudere con lui il rapporto in poco tempo. Intanto, in queste ore, l’allenatore è arrivato in sede rossonera. Infatti, Marco Giampaolo è a Casa Milan per risolvere il proprio contratto che lo lega al Milan fino al 2021. Per lui pronta una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Leao verso il Real Madrid

Giampaolo ricomincia dal Torino

Una volta risolto tutti i problemi con il Milan, Giampaolo sarà pronto ad essere annunciato dal suo nuovo club. Il Torino ha scelto lui per ripartire con un progetto importante e l’allenatore ha sposato la scelta granata.