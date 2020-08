Calciomercato Milan, il saluto del calciatore: resterà in Serie A

Il Milan ha terminato la propria stagione. Stagione non facile per i rossoneri, che sono partiti con tante complicazioni, tra quelle del bombe Piatek e di mister Giampaolo. A gennaio una vera e propria rivoluzione, dopo l’arrivo di Stefano Pioli (poi confermato per il suo grande anno), l’addio di pilastri fondamentali come Piatek e Suso. Infine, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il campionato si è poi concluso con un ottima qualificazione in Europa League e il secondo posto del girone di ritorno, dove i rossoneri hanno conquistato più punti di tutti (41) tranne che dell’Atalanta.

Milan, niente rinnovo per Bonaventura: il saluto d’addio

Intanto, la società si prepara alla prossima stagione. Nel mirino c’è l’intenzione di confermare tanti calciatori chiave dopo quello di Pioli. Ci sono senza dubbio pronti i rinnovi per Donnarumma e Ibrahimovic, sotto la procura di Mino Raiola, ma non quello per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista sarà svincolato dal club rossonero al termine del mese. In queste ore, è arrivata la conferma ufficiale con la lettera d’addio del calciatore sui propri social. Addio straziante del calciatore che dopo tanti anni in rossonero dovrà continuare con un’altra maglia. L’addio all’ultima partita a San Siro (vuoto) in lacrime.

Torino in pole per Bonaventura

Il calciatore è finito nel mirino di molti club italiani e vorrebbe restare in Serie A. Su tutti c’è il Torino, pronto a ripartire con un gran progetto e con Marco Giampaolo allenatore. I due hanno lavorato insieme al Milan nei mesi scorsi.