Calciomercato Lazio, offerto un bomber svincolato: la situazione

La Lazio è reduce da una stagione piuttosto positiva, e soprattutto al raggiungimento del tanto atteso obiettivo Champions League. I biancocelesti in questi ultimi anni sono riusciti a formare una squadra valida ed importante, ma dalla prossima annata in poi, è ovvio che ci sia il bisogno di rinforzarsi in vari reparti.

Ultime Lazio: offerto anche Cavani, Tare valuta

Tante idee di mercato, per ora pochissime risposte. La Lazio pensa a vari innesti, e pensa soprattutto ad un colpo in attacco. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Il Tempo, pare che ai capitolini sia stato offerto anche Edinson Cavani, bomber uruguaiano attualmente svincolato. L’ex PSG è un profilo di enorme valore, soprattutto per la Serie A, viste le passate stagioni con Palermo e Napoli soprattutto. Occhio però al pensiero di Tare, attualmente rivolto verso altri obiettivi, e che sembra intenzionato a prendere tempo. In casa Lazio si riflette, ma Cavani non aspetta.

Il pensiero di Tare

Cavani offerto alla Lazio, e un Tare che prende tempo. Sembra utopia, ma è proprio così. Il ds biancoceleste pare si stia impegnando in tutto e per tutto all’affare David Silva, centrocampista spagnolo ex City. Una risposta dovrebbe arrivare a breve, la sensazione è che nei prossimi giorni ci saranno altre novità.

