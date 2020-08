Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama il sostituto di Sarri

Un momento molto delicato in casa Juventus, specialmente per quanto riguarda Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, reduce da una stagione complicata, potrebbe giocarsi tutto nel match contro il Lione in Champions League. I dubbi sul tecnico sono tantissimi, e chissà che la prossima sfida non possa essere definita come un vero e proprio ultimatum.

Ultime Juventus: Ronaldo ha telefonato a Zidane?

Una vera e propria bomba dalla Spagna: Ronaldo ha telefonato a Zidane. Il tecnico francese, secondo Don Diario, sarebbe il sostituto ideale di Sarri, e il precedente rapporto avuto al Real Madrid, andrebbe a rinforzarsi ancora di più tra il campione portoghese e il francese. Ovviamente si tratta di una semplice indiscrezione, ma che non è del tutto da escludere. Si sa, Sarri non ha convinto appieno nè dirigenza nè giocatori, e un cambio in panchina potrebbe esserci eccome da qui a breve.

Juventus-Lione: la sfida riscatto per Sarri

Sarri si gioca il posto, e sa che quella contro il Lione è la sfida più importante della sua stagione, forse anche della carriera. L’occasione Juventus è stata sfruttata per metà, e può esserci solo un risultato in Champions League: la vittoria e il passaggio del turno. Agnelli riflette, Ronaldo si mette all’opera. Prima di quella sera ci saranno altre voci, ma solo con i fatti può esserci una risposta.

LEGGI ANCHE: Juventus, Sarri non confermato: spunta il tecnico portoghese