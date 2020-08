Calciomercato Juventus, Bonucci e Chiellini fanno fuori Sarri: c’è il sostituto

La Juventus è vicina al finale di stagione. Anno non facile quello di Maurizio Sarri, che si gioca tutto nella Champions League. Tante ovlte l’ex allenatore del Napoli è stato messo sul banco degli imputati. Campionato vinto con soli 84 punti e tante partite sbagliate, mentre nelle coppe l’andamento non è stato dei migliori. Finale di Coppa Italia persa col Napoli, Supercoppa Italiana persa con la Lazio e Champions League, dove l’andata con il Lione i bianconeri sono usciti sconfitti 1-0.

Juventus, Bonucci e Chiellini fanno fuori Sarri

Secondo quanto riportato da Maurizio Pistocchi, giornalista Sport Mediaset, i tanti risultati negativi non hanno convinto a pieno la società bianconera. Inoltre, dalla Juventus, sia Bonucci che Chiellini pare non abbiano mai stretto sin da subito un ottimo rapporto con Maurizio Sarri. I due pilastri della difesa incidono molto nelle scelte societarie e anche nello spogliatoio. Sarri sembra pronto ad essere messo alla porta. Il tecnico potrebbe dire addio sia in caso di eliminazione con il Lione che in caso di passaggio del turno in Champions.

Juventus, Mancini prossimo allenatore

Secondo le ultime voci di mercato, pare che il rapporto forte tra Bonucci e Chiellini con il ct Roberto Mancini potrebbe cambiare tutto in merito alla panchina della Juventus. Il commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe essere già stato scelto per prendere il posto di Sarri.