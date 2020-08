Calciomercato Juventus, Jorginho sempre più vicino: c’è l’ok

Non si ferma la Juventus. Mentre la squadra è impegnata a lavorare sul campo, per preparare la delicatissima sfida di ritorno di Champions League contro il Lione, la società si concentra sul mercato. Il club puntellerà tutti i reparti, ma in particolare quello di centrocampo, dove in molti hanno il futuro in bilico. Intanto, dopo Arthur, in arrivo ci sono anche altri acquisti messi nel mirino. Lunga la lista di Paratici.

Juve, continuano gli acquisti a centrocampo

Tra i tanti calciatori seguiti, c’è uno in particolare che potrebbe fare a caso dei bianconeri, soprattutto dopo la partenza di Miralem Pjanic in cabina di regia. Si tratta di Jorginho. Il centrocampista bianconero ha come sponsor Maurizio Sarri, che però non sembra essere così sicuro di una conferma in vista del prossimo anno. Tante voci sull’allenatore, ma il centrocampista italo-brasiliano resta uno dei principali obiettivi.

Juventus, Jorginho: strada in discesa per l’acquisto

Si avvicina sempre dei più il possibile acquisto di Jorginho. Il centrocampista ha un contratto in scadenza 2023 con il Chelsea, che inoltre ha deciso di metterlo in vendita. Mister Frank Lampard non conterà per la prossima stagione su di lui ed è pronto al ritorno in Serie A. Il club inglese lo valuta circa 40 milioni di euro, ma i bianconeri vorrebbero chiudere l’acquisto per meno.