Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo, Douglas Costa la contropartita

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti con molta intensità, e la maggior parte delle squadre ha come obiettivo quello di rinforzarsi in vista della prossima stagione. La Juventus soprattutto vorrebbe alzare nuovamente l’asticella, anche perchè la vittoria in affanno del nono Scudetto di fila, ha riesumato dei dubbi importanti. Servono rinforzi, in diversi reparti.

Mercato Juventus: idea Fabinho, contropartita Douglas Costa

La Juventus vuole puntellare il reparto di centrocampo, e nel mirino ci sarebbero diversi profili molto interessanti. Tra le tante idee ci sarebbe anche Fabinho, centrocampista del Liverpool che ha disputato un’ottima stagione con i Reds. Il 29enne brasiliano viene valutato intorno ai 50 milioni di euro, ma attenzione alla strategia bianconera: inserire Douglas Costa come contropartita. L’esterno farebbe molto comodo a Klopp, proprio perchè potrebbe diventare un perfetto vice Salah. La trattativa è ovviamente complicata, ma stando a quanto riportato da cm.it, non è affatto da escludere possa entrare nel vivo.

Juventus-Fabinho: carta Jorge Mendes

Fabinho è un obiettivo concreto per la Juventus, o meglio potrebbe senza dubbio diventarlo per via di Jorge Mendes. Il potentissimo agente portoghese è in ottimi rapporti con i bianconeri (vedi Cristiano Ronaldo), e proprio per questo la Vecchia Signora si potrà poi inserire anche per il brasiliano, facente parte proprio della sua scuderia di campioni.

