Calciomercato Inter, Conte decisivo per il futuro di Nainggolan: le ultime

L’Inter di Antonio Conte è impegnata nell’ultimo obiettivo stagionale, l’Europa League, ma nel frattempo pensa anche al calciomercato e al futuro degli esuberi: tra questi Radja Nainggolan.

Calciomercato Inter, Conte decide il futuro di Nainggolan

Dopo la stagione ad alti livelli in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan è pronto a far ritorno all’Inter ma non conosce ancora il suo futuro. La scorsa stagione, Antonio Conte ha scelto per il suo addio, non tentando di puntare sulle sue qualità da centrocampista e da trequartista. Per la prossima stagione, invece, tanto dipenderà proprio dal futuro di Antonio Conte: se resterà sulla panchina nerazzurra, le chance di permanenza in nerazzurro per il centrocampista belga sono ridotte all’osso. Se Conte andrà via, invece, ci sarebbero importanti spiragli di permanenza.

Per Nainggolan c’è anche il Cagliari

Con l’approdo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari, le ambizioni del club di Giulini sono tornate ad aumentare. Il primo obiettivo per la prossima stagione è proprio Radja Nainggolan, leader dello spogliatoio sardo nel campionato appena terminato. Il principale scoglio, ovviamente, è rappresentato dall’alto ingaggio che il belga percepisce con l’Inter: 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2022 che sembrano poco trattabili con i suoi agenti. Il futuro di Nainggolan, comunque, è ancora tutto da scrivere.

