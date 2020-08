Calciomercato Inter, il Bayern Monaco punta un big neroazzurro

Il Bayern Monaco è pronto a fare la spesa in Serie A. La squadra campione di Germania avrebbe individuato in un giocatore nell’Inter il giusto rinforzo ed è pronta a fare uno scambio importante pur di averlo.

I bavaresi seguono Brozovic. I dettagli

Ritorno di fiamma del Bayern Monaco per Marcelo Brozovic. Il nazionale croato, secondo quanto riporta ‘Sportske Novosti‘, è finito nuovamente nel mirino della squadra campione della Bundesliga 2019-2020. Addirittura, pur di avere il centrocampista, il club tedesco sarebbe pronto ad uno scambio con il francese Corentin Tolisso più un conguaglio economico che si aggirerebbe verso i venti milioni di euro.

Se questa offerta dovesse concretizzarsi la dirigenza neroazzurra ci penserà seriamente, visto che gli ultimi atteggiamenti di ‘Epic Brozo‘ (patente ritirata e rissa in pronto soccorso) hanno innervosito non poco la società di Zhang che vuole cedere definitivamente il suo tesserato.

Al Bayern potrebbe ritrovare il suo amico Perisic

In Germania sono sicuri. Il Bayern Monaco vuole acquistare, a titolo definitivo, anche l’altro neroazzurro Ivan Perisic. L’attaccante, ex Wolfsburg, è entrato subito nei meccanismi del tecnico Hans Dieter Flick. Brozovic potrebbe ritrovare così il suo connazionale. Secondo il ‘Corriere della Sera‘ da quando Perisic è andato via, il numero 77 neroazzurro non ha legato con nessun altro compagno nello spogliatoio.