Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Bein Sports‘ dove ha parlato di mercato, dello scambio Arthur–Pjanic e del possibile acquisto dall’Inter.

Bartomeu: “Lautaro? Aspettiamo che finisca la Champions League“

Il patron del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato del suo Barcellona tramite il canale ‘Bein Sports’. Si è soffermato anche sul calciomercato, parlando del nuovo acquisto Pjanic e del possibile blaugrana Lautaro Martinez: “Arthur? Il Barcellona ha ricevuto un’ottima offerta dalla Juventus per il calciatore e, di conseguenza, Arthur ha ritenuto buona quella che gli aveva offerto la società bianconera. Andrà a guadagnare molto di più di quello che avrebbe preso qui, il Barcellona non poteva raggiungere quelle cifre. Pjanic? Sono molto contento che abbia firmato per il nostro club, vi assicuro che lo stavamo inseguendo da anni e finalmente possiamo dire che è nostro. Neymar? Difficile che possa ritornare, posso confermarlo.

In questo momento il mondo sta vivendo una seria emergenza a causa del Coronavirus e la situazione economica per molti club non è affatto buona. E’ diventato difficile fare queste operazioni di mercato durante il periodo estivo. Poi c’è da dire che il Paris Saint Germain non ha nessuna intenzione di vendere il proprio tesserato. Lautaro Martinez? Quando finirà questa edizione della Champions League parleremo con l’Inter per un suo possibile trasferimento“.

Ancora Bartomeu: “La questione non è chiusa“

“L’argentino è sempre nel mirino del nostro club, posso confermare che la questione non è affatto chiusa” così ha concluso il numero uno blaugrana.