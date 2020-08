Calciomercato Inter: Conte chiede un campione del Mondo per restare

Inter, la richiesta di Antonio Conte per rimanere a Milano è uno ed è da capogiro.

Mercato Inter 2020: Kantè è l’obiettivo di Conte

Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte avrebbe una grande richiesta da fare alla società. Questa corrisponde al nome di N’Golo Kantè, centrocampista del Chelsea e pallino dell’allenatore salentino.

Con Kantè in mezzo al campo, Antonio Conte consegui il successo al primo in Premier League al Cheslea.

Il club nerazzurro ,per questo, potrebbe accontentarlo. Marotta ed Ausilio, tuttavia, stanno in queste ore chiudendo per Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia che, in realtà, è un pallino dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Inter, Kantè può arrivare?

Per il francese, campione del Mondo in carica e classe 1991, la trattativa sarà molto difficile. Come detto il calciatore è stato già allenato da Conte al Chelsea, nella stagione 2016-2017, quella dell’insperata vittoria della Premier League.

La missione non è impossibile visto che Kanté, fino a qualche mese fa, sembrava destinato a lasciare il club presieduto da Roman Abramović in questa sessione di calciomercato. Tuttavia nelle ultime uscite Lampard lo ha promosso al ruolo di vertice basso, delegando Jorginho in panchina.

Kanté, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, accetterebbe volentieri il passaggio in Serie A italiana (piace anche alla Juventus).

Tuttavia, come detto, ora le cose sono più complicate per la volontà di Lampard e i dubbi sul futuro di Conte. L’ex Juve, infatti, dopo lo sfogo contro l’Atalanta non è più certo di restare ad allenare l’Inter anche nella stagione 2020-2021.

