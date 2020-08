Ultime Roma, Smalling saluta: “Sono devastato, non vi dimenticherò”

Un mercato molto intenso quello di Serie A, e che negli ultimi giorni ha portato a tante novità. La Roma in particolare ha purtroppo dovuto arrendersi per quanto riguarda la questione Chris Smalling, il quale tornerà immediatamente al Manchester United dopo un anno di prestito molto positivo. Il centrale inglese ha avuto un grande impatto ai giallorossi, sicuramente il suo apporto mancherà a Fonseca.

Roma: l’addio di Smalling

Smalling è stato con ogni probabilità uno dei più positivi di questa stagione della Roma, e dal suo arrivo fino all’ultima giornata le sue prestazioni sono sempre state buone, guadagnandosi stima e fiducia da parte di tecnico e tifosi. Ora il suo addio, quasi all’improvviso, e che tronca le gambe ai giallorossi: “Sono devastato, avrei voluto finire quello che ho iniziato quest’anno. Non dimenticherò mai tutto l’amore che Roma mi ha dimostrato in così poco tempo, è stato tempo speciale per me. Ringrazio tutti, giocatori e staff, e soprattutto voglio augurare buona fortuna alla squadra contro il Siviglia”.

Roma-Smalling: non è finita?

L’addio di Smalling è stato molto importante, e Fonseca sicuramente avrebbero voluto averlo a disposizione per il difficile scontro contro il Siviglia. Occhio però a cosa può succedere la prossima estate, con una Roma intenzionata a riprovarci, magari a titolo definitivo. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.