Ultime Inter, gelo Conte-Marotta: si pensa già al sostituto

Qualcosa nell’ambiente Inter si è rotto, e sicuramente ci riferiamo alle dichiarazioni di Conte rilasciate nel postpartita del match con l’Atalanta. Parole forti contro dirigenza e società, e che hanno alzato un polverono enorme in questi ultimi giorni. Ora il futuro del tecnico resta parecchio incerto, ed intanto nella giornata di ieri c’è stata una telefonata parecchio importante con Zhang.

Ultime Inter: nessun vertice tra Conte e Marotta

E’ vero, spesso non è necessario essere migliori amici per remare dalla stessa parte, ma a volte un rapporto poco idilliaco può fare tutta la differenza del mondo. La rottura tra Conte e Marotta c’è stata, è inevitabile, così come il fatto che non ci sia stato nessun vertice tra di loro. I due non hanno parlato del futuro, ma la sensazione è che molte cose saranno decise e valutate dopo il turno contro il Getafe. La distanza c’è ed è parecchia, questo è sicuro.

Conte: quella con il Getafe è decisiva

Rapporti ormai inclinati e una sensazione di faida sempre più costante: l’ambiente Inter continua ad essere scosso, e intanto su Conte andranno fatte delle riflessioni. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella con il Getafe è una sfida che può diventare anche decisiva. In caso di fallimento si pensa già al sostituto: Massimiliano Allegri.