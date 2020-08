Torino, Giampaolo pronto alla firma: ecco cosa manca

Marco Giampaolo torna in panchina. L’ex tecnico dei rossoneri tornerà presto a sedersi su una panchina di Serie A dopo l’esperienza al Milan durata pochi mesi.

Torino, Giampaolo si sta liberando

Una sola esperienza negativa non può bastare. Marco Giampaolo continua ad esser corteggiato da diversi club.

Dopo la stagione oramai conclusa, Marco Giampaolo trova una squadra pronta a scommettere sulle sue abilità. L’allenatore è ad un passo dalla firma con il Torino. Prima di siglare l’accordo deve liberarsi dal Milan.

Torino, Giampaolo in giornata sarà libero

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il tecnico in serata risolverà il proprio contratto con il Diavolo firmato un anno fa. Questo lo vedeva ancora legato al Milan. Sarà un passaggio chiave prima della firma con Cairo e della nuova scommessa della sua carriera.

Torino, Giampaolo cambia modulo

In granata sarà compito del tecnico cambiare modulo di gioco ereditando una squadra costruita sul 3-5-2 di Mazzarri e che con Longo aveva provato a cambiare pelle.

Per lui sarebbe già pronto un contratto importante di due anni con opzione per il terzo. Una bella dimostrazione di fiducia da parte della sua nuova squadra. Moreno Longo, dopo aver ottenuto la salvezza con il fiatone, non sarà riconfermato alla guida della squadra che invece comincerà a settembre il ritiro con Marco Giampaolo.

LEGGI ANCHE >>> Torino, ecco cosa manca per Giampaolo